OPTeam i Innova mają przedwstępną umowę sprzedaży PeP do Nets A: S



Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - OPTeam, Innova AF II Sàrl i określone osoby trzecie, jako sprzedający, oraz Rementi Investments, jako kupujący, podpisali przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP), podał OPTeam. Kupujący jest spółką w 100% pośrednio zależną od Nets A/S, podmiotu świadczącego usługi procesowania płatności w całej Europie. Cena, która ma zostać zapłacona przez kupującego na rzecz OPTeam za akcje w kapitale zakładowym PeP zgodnie z umową wynosi 68,63 mln euro.

"Zgodnie z umową: (i) emitent sprzeda na rzecz kupującego 8 668 034 akcji w kapitale zakładowym PeP (stanowiących 20,51% kapitału zakładowego PeP oraz uprawniających emitenta do wykonywania 8 668 034 głosów na walnym zgromadzeniu PeP, tj. 20,51% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PeP), tj. wszystkie akcje w kapitale zakładowym PeP, które posiada emitent; oraz (ii) Innova i inni akcjonariusze PeP sprzedadzą kupującemu wszystkie akcje w kapitale zakładowym PeP posiadane przez, odpowiednio, Innova i takich innych akcjonariuszy (stanowiące łącznie 79,49% kapitału zakładowego PeP oraz uprawniających Innova i innych akcjonariuszy PeP do wykonywania łącznie 79,49% z całkowitej liczny głosów na walnym zgromadzeniu PeP) - w każdym przypadku z zastrzeżeniem spełnienia warunków zastrzeżonych w umowie, w tym uzyskania odpowiedniej zgody organu ochrony konkurencji oraz Komisji Nadzoru Finansowego na wykonanie umowy" - czytamy w komunikacie.

Cena, która ma zostać zapłacona przez kupującego na rzecz OPTeam za akcje w kapitale zakładowym PeP zgodnie z umową wynosi 68 625 769,84 euro i może podlegać podwyższeniu lub obniżeniu w momencie zamknięcia transakcji, zgodnie z postanowieniami umowy, podano również.

6 marca 2020 r. OPTeam oraz kupujący podjęli negocjacje w sprawie utrzymania warunków określonych umów zawartych przez PeP oraz OPTeam, jak również podpisania oświadczenia o niepodejmowaniu przez spółkę działalności konkurencyjnej wobec PeP oraz niezatrudnianiu pracowników PeP. OPTeam podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej, dotyczącej podjęcia negocjacji wspomnianych dokumentów, gdyż w ocenie spółki podanie informacji poufnej na rynek mogłoby naruszyć słuszny, prawnie uzasadniony interes oraz w sposób istotny mogłoby wpłynąć na przebieg prowadzonych negocjacji dotyczących warunków wspomnianych dokumentów.

OPTeam S.A. działa na rynku usług IT od 1988 r. Spółka jest producentem i integratorem specjalistycznych systemów informatycznych opartych o technologie kart elektronicznych. Od października 2010 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)