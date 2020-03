CIS: pracownicy Kancelarii Sejmu będą mogli pracować zdalnie

Źródło: PAP

Pracownicy Kancelarii Sejmu będą mogli wykonywać swoje obowiązki zdalnie, spoza Sejmu, będziemy starali się by była to jak największa grupa osób - poinformował PAP dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka. Jak dodał, od poniedziałku zmienione zostanie wejście dla mediów do gmachu parlamentu.