XTPL rozpoczął realizację pierwszego komercyjnego zamówienia



Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - XTPL rozpoczął realizację pierwszej transakcji sprzedaży nanotuszu opartego na nanocząstkach srebra, podała spółka. Dostawa realizowana jest dla jednego z partnerów działających w pierwszym komercjalizowanym przez XTPL polu aplikacyjnym, w sektorze wyświetlaczy.

"Realizując projekty dla partnerów z branży wysokich technologii, wielokrotnie otrzymywaliśmy potwierdzenia doskonałych parametrów jakościowych nanotuszu syntezowanego w XTPL. Jest to jeden z kluczowych elementów naszej metody, chroniony międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi. Pierwszy zakup nanotuszu przez jednego z naszych partnerów przybliża spółkę do komercyjnego wejścia na rynek zaawansowanej elektroniki" - powiedział prezes XTPL Filip Granek, cytowany w komunikacie.

Transakcja stanowi potwierdzenie potencjału technologii spółki i zacieśnienie relacji biznesowej pomiędzy podmiotami, podkreślono.

"Większość stosowanych przez XTPL tuszów bazuje na nanocząstkach srebra i właśnie tego rodzaju produkt został zamówiony przez naszego partnera. W pozostałych przypadkach wykorzystywane są również inne pierwiastki, takie jak złoto, miedź czy platyna. Dzięki

zróżnicowaniu materiałów XTPL może w elastyczny sposób odpowiadać na potrzeby rynku i indywidualnych klientów. Widzimy znaczące zainteresowanie, jeśli chodzi o nasze nanotusze od przynajmniej kilku podmiotów, a pierwsza sprzedaż jest jego potwierdzeniem. Co ważne,

realizacja tego typu transakcji otwiera większe szanse komercyjne i uwiarygadnia naszą spółkę" - dodał Granek.

XTPL nieustannie optymalizuje swoją technologię - w tym także formulację nanotuszów - oraz dostosowuje cały proces do wymogów kolejnych potencjalnych klientów. Spółka adaptuje opracowaną technologię do różnych pól aplikacyjnych, a następnie prezentuje dedykowane

rozwiązanie technologiczne partnerom przemysłowym, wyjaśniono.

"Technologia nanodruku XTPL pozwoli producentom osiągnąć znaczące przewagi konkurencyjne. Ostatnie miesiące stanowią potwierdzenie tej tezy. W ostatnich miesiącach informowaliśmy o podpisywaniu porozumień z silnymi partnerami, którzy również z własnej inicjatywy nawiązują z nami kontakt. To cieszy i motywuje do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Chcemy wspólnie z nimi dalej rozwijać metodę XTPL, by rozwiązywać wyzwania technologiczne nie tylko dla obecnych, ale i przyszłych generacji produktów" - podsumował Granek.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową, addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,27 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)