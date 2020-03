INC rozpoczęło współpracę z Detalion Games i Madmind Studio z Grupy PlayWay



Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Grupa INC rozpoczęła współpracę z dwoma kolejnymi spółkami z Grupy PlayWay - Detalion Games oraz Madmind Studio, podało INC. W obu przypadkach INC odpowiada za kompleksowe przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania oraz wprowadzenie producentów gier na NewConenct. Detalion Games zamierza pozyskać finansowanie w kampanii crowdfundingowej na CrowdConnect.pl.

Podpisane umowy to kolejne, po współpracy w zakresie pozyskania finansowania dla President Studio, kontrakty ze spółkami z Grupy PlayWay, podano.

"Pomimo niekorzystnej sytuacji rynkowej związanej z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie nasz pipeline projektów rośnie. Wierzymy, że przy stabilizacji sytuacji i poprawie nastrojów rynkowych będziemy je sprawnie realizować. W szczególności jesteśmy aktywni w obszarze spółek z tzw. nowej ekonomii. Branża gamingowa jest jedną z ważniejszych części tego rynku. Osiąga w Polsce zauważalne sukcesy i jest uważnie obserwowana przez inwestorów" - powiedział prezes INC Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.

Madmind Studio to producent znanych horrorów. Największą dotychczasową produkcją studia jest gra "Agony" z gatunku horror survival. Obecnie zespół pracuje nad "Succubus" (action horror) oraz "Paranoid" (psychological horror). Detalion Games to reaktywacja studia znanego m.in. z serii "Schizm" oraz gry "Sentinel: Strażnik Grobowca". To właśnie nowa produkcja "Schizm III: Nemezis" jest głównym projektem studia. Detalion Games planuje pozyskać finansowania poprzez kampanię crowdinvestingową na CrowdConnect.pl.

"Finansowanie społecznościowe i crowdinvesting stają się coraz popularniejszą formą pozyskiwania finansowania. To ważne, by odróżnić projekty dotacyjne, gdzie użytkownicy zrzucają się na realizację przedsięwzięcia, od inwestycji, gdzie zakup akcji jest podstawowym celem, a nie dodatkiem" - dodał Śliwiński.

Na platformie CrowdConnect.pl pojawiać się mają sprawdzone projekty, z potencjałem inwestycyjnym oraz gotowością spółki do debiutu na NewConnect w ciągu kilku miesięcy od emisji lub, w przypadku mniejszych podmiotów, charakteryzujące się gotowością organizacyjną do przeprowadzenia debiutu w perspektywie 2-3 lat, podkreślono.

Obecnie Grupa INC realizuje 11 projektów wprowadzenia spółek na warszawską giełdę. W I półroczu 2020 r. chce przeprowadzić procesy oferowania papierów wartościowych dla 12 klientów, a ich oczekiwana wartość to łącznie ponad 20 mln zł. Trwają również zaawansowane rozmowy z kolejnymi podmiotami planującymi pozyskanie finansowania lub debiut na GPW.

Grupa kapitałowa INC (zadebiutowała na GPW jako Inwest Consulting) posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in. Dom Maklerski INC S.A., fundusz PE/VC Carpathia Capital S.A. oraz polska agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o.

(ISBnews)