MR: w marcu wskaźnik cen wyraźnie spowolni; poziom inflacji będzie zbliżony do 4,5 proc. rdr

Źródło: PAP

W marcu wskaźnik cen wyraźnie spowolni do ok. 0,3 pkt. proc, a w porównaniu do marca 2019 r. poziom inflacji będzie zbliżony do 4,5 proc. - prognozują analitycy Ministerstwa Rozwoju w komentarzu do piątkowych danych GUS.