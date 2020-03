Zmiany mają związek z zagrożeniem koronawirusem. Wakacyjny rozkład jazdy wprowadzony będzie także w związku z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej, na mocy którego od poniedziałku przez dwa tygodnie będą zamknięte placówki edukacyjne.

Od soboty, do 25 marca Podlaska Komunikacja Samochodowa PKS Nova zawiesiła 14 kursów dalekobieżnych. Nie będą jeździć autobusy z Białegostoku do: Szczecina, Kołobrzegu, Gdańska. Nie jeżdżą autobusy do Warszawy z Bielska Podlaskiego, Białowieży, Suwałk i Siemiatycz.

Nie pojadą także autobusy z Łomży do Gdańska, Olsztyna. Nie kursują także autobusy z Suwałk do Wrocławia, Katowic, Olsztyna, Gdańska. Odwołano kurs Zambrów-Olsztyn.

Prezes spółki PKS Nova Andrzej Mioduszewski informował w piątek na konferencji prasowej w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku, że ze względu na zagrożenie koronawirusem, po skończonych kursach dezynfekowane są autobusy, także blaty przy okienkach gdzie są kasy biletowe, kasjerów obowiązują rękawiczki ochronne. Kierowcom przed rozpoczęciem pracy jest też mierzona temperatura ciała. (PAP)

Autorka: Izabela Próchnicka