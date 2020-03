Belgia: Władze odradzają obywatelom wszystkie wyjazdy zagraniczne

Źródło: PAP

Belgijskie MSZ zaapelowało do obywateli, by unikali wyjazdów zagranicznych, wskazując na ryzyko zamknięcia granic i problemy z powrotem do kraju. 133 zakażenia Covid-19 zanotowano w ciągu ostatniej doby, zwiększając ich bilans do 689 - poinformowały władze federalne kraju.