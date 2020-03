Talanx rekomenduje 1,5 euro dywidendy na akcję za 2019 rok



Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Talanx rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1,5 euro na akcję, co będzie stanowiło ok. 41% zysku netto za 2019 r., podała spółka.

Stopa dywidendy, w oparciu o średnią cenę akcji z 2019 r. wyniosłaby 4%, podano w komunikacie.

"Od IPO Talanx w 2012 r. dywidenda wzrastała co roku, łącznie o ponad 40% wobec wyjściowego poziomu 1,05 euro na akcję" - czytamy dalej.

W 2019 r. spółka miała 923 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 703 mln euro zysku rok wcześniej, przy składkach przypisanych brutto w wysokości 39 494 mln euro w porównaniu z 34 885 mln euro rok wcześniej.

Talanx pod koniec 2011 roku przejął TU Europa od grupy finansowej Leszka Czarneckiego, a w 2012 roku kupił Wartę od belgijskiej grupy KBC. Obecnie Talanx bezpośrednio ma w Polsce cztery spółki: TUiR Warta, TUnŻ Warta, TU Europa i TU na Życie Europa. Jest notowany na GPW od kwietnia 2014 r.

