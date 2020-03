Budimex ukończył biurowiec TDT z częścią hotelową w Warszawie



Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Budimex ukończył i oddał do użytku biurowiec Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) w Warszawie, podała spółka. Wartość kontraktu wynosiła 91,6 mln zł netto. Obiekt posiada również część hotelową.

"Zakończona inwestycja doskonale wpisuje się w standardy realizacji Budimeksu, łącząc funkcjonalność, jakość wykonania i oraz warstwę wizualną. Nowoczesny design projektu wyraża się w bryle, która została podzielona na dwie części. Pierwsza, niższa to pięciokondygnacyjne podium, w której zlokalizowano część konferencyjną i biurową. Druga to dziewiętnastopoziomowa wieża o wysokości 55 m, w której (od 7 piętra) znajduje się część hotelowa z imponującym widokiem na panoramę Warszawy. Pod całym obiektem zlokalizowano także dwukondygnacyjny parking podziemny ze 121 miejscami postojowymi. Całkowita powierzchnia nieruchomości wynosi prawie 24 tys. m2, kubatura budynku to 90 885 m3" - powiedział wiceprezes Artur Popko, cytowany w komunikacie.

Budowa obiektu zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic Puławskiej oraz Bukowińskiej w Warszawie rozpoczęła się w październiku 2016 r., przypomniano. Inwestycja została zakończona w terminie kontraktowym.

"Na szczególną uwagę zasługują ciekawe rozwiązania zastosowane podczas realizacji inwestycji, wśród nich m.in. wykorzystanie betonu architektonicznego. Podczas gdy standardowo, elementy z betonu podlegają dalszemu wykończeniu, w przypadku obiektu Transportowego Dozoru Technicznego, projekt zakładał, iż ściany osłonowe będą wykonane w takiej estetyce, która nie będzie wymagała dalszego wykończenia. Do realizacji prac konieczny był m.in. dobór odpowiedniej mieszanki betonowej czy zastosowanie dedykowanych szalunków. - Jakość, powtarzalność i skala wykonanych prac były elementami innowacyjnymi tego projektu. Aby potwierdzić technologię, wykonanych zostało dziesięć testowych betonowań. Opracowano nie tylko specjalną, unikalną metodę układania szalunków, ale cały system sposobu łączenia, doboru elementów szalunkowych oraz środków chemicznych" - czytamy także.

Budimex, jako lider branży budowlanej ma na swoim koncie wiele inwestycji dla biznesu oraz obiektów użyteczności publicznej. Do najważniejszych projektów zrealizowanych przez spółkę należy m.in. nowoczesny biurowiec .BIG i siedziba Izby Celnej w Krakowie, gmach Centrum Spotkania Kultur w Lublinie czy PIXEL w Poznaniu, przypomniano.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

