Robyg wnioskuje do UOKiK ws przejęcia Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego



Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Robyg złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad Wrocławskim Przedsiębiorstwem Budowlanym (WPB), podał Urząd.

Wniosek wpłynął 13 marca, sprawa jest w toku.

"Planowana koncentracja polega na przejęciu przez Robyg S.A. z siedzibą w Warszawie wyłącznej kontroli nad Wrocławskim Przedsiębiorstwem Budowlanym sp. z o.o. we Wrocławiu" - czytamy w komunikacie.

Głównym przedmiotem działalności WPB jest działalność deweloperska w zakresie budownictwa mieszkaniowego we Wrocławiu.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.

(ISBnews)