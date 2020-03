Budimex: Epidemia może krótkoterminowo wpłynąć na zysk



Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Budimex, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spodziewa się m.in. krótkoterminowego, negatywnego wpływu sytuacji na zysk, jednak trudnego do oszacowania, podała spółka. Budimex wskazał też, że główni inwestorzy zalecają kontynuowanie prac na kontraktach.

"Na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego Zarząd Budimex S.A krótkoterminowo spodziewa się przerwania łańcucha dostaw zagranicznych (8 potwierdzonych budów). Spodziewany jest również odpływ około 20% podwykonawców z Ukrainy, w związku z zamknięciem granic ukraińskich oraz masowe zwolnienia lekarskie (około 10-20% pracowników). Przewiduje się, że około 10% pracowników z Grupy Budimex S.A. pracujących w Niemczech będzie chciało natychmiast powrócić do Polski. Zamknięcie granicy litewsko-polskiej będzie miało negatywny wpływ na realizację kontraktu na Litwie" - czytamy w komunikacie.

Na chwilę obecną zarząd nie jest w stanie ocenić zachowania klientów, jednak główni inwestorzy zalecają kontynuowanie prac na kontraktach. Szacuje się, że zaistniała sytuacja może mieć wpływ na niedotrzymanie końcowych terminów kontraktowych praktycznie wszystkich kontraktów, ale ich skutków na dzień sporządzenia raportu nie można ocenić. Według zarządu, epidemia kwalifikuje się do zdarzenia siły wyższej, podano także.

"Przewiduje się, że krótkoterminowy wpływ na zysk firmy będzie negatywny, ale na chwilę obecną trudny do oszacowania. Natomiast długoterminowo spodziewane jest znaczne zmniejszenie poziomu inwestycji w nowe kontrakty w każdym sektorze działalności grupy oraz długotrwale braki niektórych materiałów i produktów, których skutków na dzień dzisiejszy nie można ocenić, ale będą one uwzględniane w składanych ofertach" - czytamy dalej.

W związku z epidemią koronawirusa oraz dynamicznie zmieniającą się sytuacją powołany został Zespół Koordynujący ds. zagrożenia epidemiologicznego. Zespołowi powierzono zadania inicjowania i koordynacji działań prewencyjnych związanych z zagrożeniem wywołującym chorobę COVID-19, który również na bieżąco monitoruje ryzyka związane z działalnością Budimeksu, podała także spółka.

Zarząd Budimex informuje, że pomimo powyższych okoliczności na dzień obecny sytuacja płynnościowa Budimex S.A oraz Grupy Budimex S.A. jest stabilna, zakończono w informacji.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)