VRG szacuje spadek przychodów o 11% r: r w I kw. w wz. z koronawirusem



Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - VRG przewiduje, że ze względu na ograniczenia w działaniu obiektów handlowych, w których znajdują się salony marek Vistula, W.Kruk, Bytom, Wólczanka i Deni Cler, skonsolidowane przychody grupy spadną w I kw. 2020 r. do poziomu ok. 190 mln zł, czyli o 11% r/r, podała spółka.

"Zgodnie z aktualną na dzień 16 marca 2020 roku oceną emitent przewiduje, iż skutki związane z epidemią koronawirusa będą miały istotny negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe. W szczególności emitent wskazuje, iż wprowadzone przez Ministra Zdrowia ograniczenia w działaniu obiektów handlowych, w których znajdują się salony marek Vistula, W.Kruk, Bytom, Wólczanka i Deni Cler, stwarzają bardzo wysokie ryzyko negatywnego wpływu na wynik finansowy grupy kapitałowej emitenta w okresie pierwszego kwartału oraz w zależności od czasu trwania ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, również na dalszy okres. W ocenie emitenta zamknięcie centrów handlowych związane z epidemią koronawirusa obniży skonsolidowane przychody pierwszego kwartału 2020, które powinny wynieść około 190 mln zł tj. o 11% mniej w stosunku do roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

W zaistniałej sytuacji grupa kapitałowa VRG, koncentruje swoje działania na intensyfikacji sprzedaży w sklepach internetowych wyżej wymienionych marek, podkreślono.

"Przychody ze sprzedaży w kanale e-commerce w okresie I kwartału 2019 roku wyniosły 15,5%, natomiast emitent szacuje, że w okresie I kwartału 2020 roku wyniosą około 24% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta ogółem" - czytamy także.

Ryzyko związane z możliwym negatywnym wpływem epidemii koronawirusa na stan bieżącego zatowarowania salonów stacjonarnych oraz dostępność oferty w sklepach internetowych spółka ocenia jako niskie.

"Stan zapasów grupy kapitałowej emitenta w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Bytom, Wólczanka i Deni Cler) oraz w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) w ocenie emitenta pozwala na zapewnienie pełnej dostępności oferty towarowej w sklepach internetowych oraz w salonach stacjonarnych (po zniesieniu ograniczeń w funkcjonowaniu galerii handlowych) w perspektywie do końca bieżącego półrocza" - czytamy także.

Spółka zastrzegła, że na dzień publikacji raportu nie zidentyfikował istotnych ryzyk w zakresie naruszenia łańcucha dostaw segmentu odzieżowego i jubilerskiego na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

"Emitent prowadzi działania w zakresie optymalizacji wolumenu zamówień na drugą połowę bieżącego roku oraz w zakresie minimalizacji kosztów prowadzonej działalności, w szczególności podjął działania związane z renegocjacją czynszów najmu powierzchni handlowych" - czytamy także.

VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.

(ISBnews)