Holandia: Premier: prawda jest taka, że bardzo wielu Holendrów zachoruje

Źródło: PAP

"Prawda jest taka, że bardzo wielu Holendrów zachoruje, to mówią nam eksperci" - oświadczył w poniedziałek premier Holandii Mark Rutte. Ostrzegł, że pandemia będzie trwać wiele miesięcy i "wszystko, co możemy zrobić, to wesprzeć gospodarkę".