Spotkanie unijnych i chińskich przywódców stało od dłuższego czasu pod znakiem zapytania, dlatego żadna ze stron nie podawała jego daty; nieoficjalnie dyplomaci wskazywali jednak 30-31 marca. Ze względu na rosnącą liczbę zakażonych obie strony uznały, że posiedzenie należy odwołać.

"UE i Chiny wspólnie postanowiły, że szczyt UE-Chiny na razie się nie odbędzie, aby umożliwić obu stronom skoncentrowanie się na reagowaniu na bieżąco na pandemię Covid-19" - przekazały PAP służby prasowe Rady UE.

Obie strony mają być w kontakcie, aby - jak podkreślają urzędnicy unijni - ustalić datę, kiedy sytuacja zacznie się normalizować. Nie będzie to jednak szybko, bo przed rozmowami liderów potrzebny jest "odpowiedni proces przygotowawczy umożliwiający uzyskanie istotnych wyników".

Szczyt miał być pierwszą okazją do spotkania chińskiego premiera Li Keqianga z nowymi przywódcami instytucji unijnych przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela oraz szefowej KE Ursuli von der Leyen.

Poprzednie posiedzenie UE-Chiny na najwyższym szczeblu odbyło się 9 kwietnia ubiegłego roku. Szef chińskiego rządu obiecał wówczas, że Pekin nie będzie już zmuszał zagranicznych przedsiębiorstw działających w Chinach do dzielenia się swoim know-how. Zachodnie rządy długo skarżyły się, że ich firmy są zmuszane do przekazywania technologicznego know-how chińskim partnerom w joint venture, urzędnikom lub organom regulacyjnym. Dla strony chińskiej był to warunek prowadzenia działalności w tym kraju, co prowokowało zarzuty, że technologie te są później kopiowane przez chińskie firmy.

