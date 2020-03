Źródło: PAP

Brytyjskie finanse publiczne stoją w obliczu wojennego scenariusza i w sytuacji globalnej pandemii koronawirusa nie jest to czas, by rząd był przewrażliwiony na punkcie zadłużenia - powiedział we wtorek szef Biura Odpowiedzialności Budżetowej (OBR) Robert Chote.