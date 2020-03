Z powodu kontroli granicznych wprowadzonych po polskiej stronie w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego przed granicą w Jędrzychowicach utworzył się długi na ponad 40 km korek, który ciągnie się aż do Bautzen po stronie niemieckiej. Reporter niemieckiej stacji MDR opisuje pogarszającą się sytuację na miejscu: brakuje toalet, w pojazdach stojących od kilkunastu godzin w korku znajduje się dużo rodzin, stoją także tiry transportujące żywe zwierzęta.

Niemiecka policja apeluje do kierowców samochodów osobowych, aby w okolicy Bautzen zjeżdżali na drogę krajową B6 w kierunku Görlitz, a do wszystkich stojących już w korku o utworzenie korytarza ratunkowego. Policja zaleciła również kierowcom pojazdów ciężarowych pozostanie na autostradzie i poinformowała o zakazie zjazdu na drogi boczne.

„Pomoc nadchodzi” - zapewnia w rozmowie z PAP Dariusz Pawłoś, rzecznik prasowy Ambasady RP w Berlinie. „Ludzie nie są przygotowani na tak długi okres oczekiwania, brakuje jedzenia i napojów” - opisuje sytuację rzecznik.

Jak twierdzi, ambasada nie jest w stanie sama zorganizować dowozu potrzebnych produktów. Przekonuje natomiast, że ambasador Andrzej Przyłębski odbył dziś szereg rozmów z władzami Saksonii na temat udzielenia tego rodzaju pomocy. „Dzięki interwencji Ambasadora premier landu Michael Kretschmer obiecał nam wsparcie” - mówi.

Polska placówka w Berlinie zwraca się do przebywających już w podróży kierowców, aby wcześniej wypełniali ankiety potrzebne do wjazdu na teren RP (można je wcześniej pobrać na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego) oraz powstrzymali się od rozmów z funkcjonariuszami obsługującymi punkty kontrolne, co jeszcze bardziej wydłuża czas przekroczenia granicy.

Również na pozostałych niemieckich drogach w kierunku granicy polsko-niemieckiej utrzymują się wielokilometrowe korki. Polska Straż Graniczna apeluje, żeby „rozważyć powstrzymanie się od podróży, jeśli nie jest ona absolutnie konieczna”.

