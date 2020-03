Milton Essex zawiesił ofertę publiczną akcji, bez podania nowych terminów



Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Milton Essex zawiesił ofertę publiczną akcji serii L, bez podania nowych terminów jej przeprowadzenia, poinformowała spółka. Dziś miała rozpocząć się budowa księgi popytu, zaś zapisy na akcje miały potrwać od 23 marca do 1 kwietnia.

"Zarząd emitenta w dniu 16 marca 2020 r. podjął uchwałę nr 1/03 w sprawie zawieszenia oferty publicznej akcji nowej emisji, bez podawania nowych terminów jej przeprowadzenia" - czytamy w suplemencie do dokumentu ofertowego spółki.

2 marca Milton Essex opublikował dokument ofertowy, w którym poinformował, że zamierza pozyskać z pierwotnej oferty publicznej akcji nie więcej niż równowartość 1 mln euro. Środki z emisji do 2 750 tys. nowych akcji serii L miałyby zostać przeznaczone przede wszystkim na finalizację prac związanych z pierwszym urządzeniem do diagnozy alergii, jego rejestrację, badania kliniczne i program pilotażowy urządzenia.

Debiut spółki na NewConnect był planowany na II kw. 2020 r.

Milton Essex jest spółką z sektora med-tech specjalizującą się w tworzeniu zaawansowanych systemów medycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję, optoelektronikę i termodynamikę. Kluczowy produkt spółki - SkinSense przeznaczony jest do zautomatyzowanej diagnostyki odpowiedzi alergicznej tkanki skórnej i wykorzystuje najnowsze technologie do nieinwazyjnego obrazowania hiperspektralnego obejmującego swoim zakresem pasmo dalekiej podczerwieni LWIR (Long-Wave Infra-Red).

(ISBnews)