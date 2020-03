FO Dębica zawiesiła produkcję opon do 3 IV z możliwością przedłużenia przestoju



Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Firma Oponiarska Dębica (FO Dębica) podjęła decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji opon w zakładzie produkcyjnym w Dębicy, podała spółka. Produkcja opon zostaje zawieszona na okres 21 marca - 3 kwietnia 2020 r., z możliwością przedłużenia tego przestoju.

"Decyzja zarządu spółki została podjęta w trosce o zdrowie pracowników i partnerów biznesowych, w odpowiedzi na szybkie rozprzestrzenianie się COVID-19 i jego negatywny wpływ na popyt rynkowy w Polsce i na rynkach, na których działa kluczowy klient spółki, koncern Goodyear" - czytamy w komunikacie.

Ograniczenie pracy zakładu może mieć wpływ na wyniki spółki (w tym w ujęciu kwartalnym, półrocznym lub rocznym), jednak na dzień sporządzenia niniejszego raportu spółka nie jest w stanie precyzyjnie oszacować tego ewentualnego wpływu.

Spółka nadal prowadzi działalność sprzedażową i dystrybucyjną oraz jest przygotowana, aby wznowić produkcję w zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią COVID-19, podkreślono.

"Jednocześnie, w nawiązaniu do oświadczenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego, spółka zastrzega, że w związku z dynamiczną i nieprzewidywalną sytuacją związaną z pandemią wywołaną przez koronawirusa COVID-19 w przyszłości mogą pojawić się nowe okoliczności mogące istotnie wpłynąć na działalność i wyniki spółki" - podsumowano.

Firma Oponiarska Dębica to wiodący polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear Holdings z siedzibą w Luksemburgu posiada ok. 81,4% kapitału zakładowego spółki. Firma Oponiarska Dębica jest jednym z największych w Europie zakładów produkujących opony. Spółka produkuje opony takich marek, jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,93 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)