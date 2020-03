Spółka z Grupy Unimot będzie handlować energią na rynku skandynawskim



Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Tradea - spółka z Grupy Unimot - została członkiem Nasdaq Commodities i będzie handlować energią elektryczną także na rynku skandynawskim, podał Unimot.

Spółka Tradea, która wchodzi w skład grupy kapitałowej Unimot, została członkiem giełdy Nasdaq, co było jednym z jej strategicznych celów. Dzięki temu będzie mogła handlować energią elektryczną na rynku skandynawskim, z zamiarem rozpoczęcia handlu w II kw. 2020 r., poinformowano.

TRradea została przyjęta do Nasdaq Commodities jako tzw. Non-Clearing Member, czyli jednostka, która bierze udział w handlu za pośrednictwem instytucji clearingowej, którą jest dla spółki Bank Raiffeisen w Czechach. W Europie jest ok. 250 członków Nasdaq Commodities z ponad 20 krajów. Są to zarówno producenci, dystrybutorzy, sprzedawcy jak i duzi konsumenci energii elektrycznej, a także banki, spółki maklerskie, fundusze i instytucje finansowe, podkreślono.

"Jesteśmy obecni we wszystkich obszarach obrotu energią elektryczną zarówno w Polsce, jak również na terenie Ukrainy, gdzie posiadamy swoją spółkę zależną. Jednym ze strategicznych celów rozwojowych jest dla nas wejście na rynek energii w Skandynawii i członkostwo w Nasdaq Commodities pomoże nam w realizacji tego celu" - powiedział prezes Tradea Krzysztof Bonk, cytowany w komunikacie.

Tradea jest częścią Grupy Unimot od 2016 roku. Jej dominującą działalnością jest hurtowy obrót energią elektryczną. W 2019 roku obroty Spółki przekroczyły 2 TWh energii elektrycznej i wolumen ten rośnie corocznie. Handel odbywa się poprzez Towarową Giełdę Energii, platformy brokerskie oraz kanały OTC. Tradea specjalizuje się także w zakupie energii elektrycznej bezpośrednio od producentów energii ze źródeł odnawialnych.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

(ISBnews)