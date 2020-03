Torpol: Dla nas i PKP PLK kluczowe jest utrzymanie ciągłości realizacji prac



Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Zarówno dla Torpolu, jak i zamawiającego - PKP Polskich Linii Kolejowych - kluczowe w obecnej sytuacji pandemii jest utrzymanie ciągłości prac modernizacyjnych na kolei w Polsce, ocenił prezes spółki Grzegorz Grabowski.

"Dyscyplina w realizacji prac jest utrzymywana, żeby ta realizacja była. Zależy na tym nam i zamawiającemu. Jest między nami współpraca" - powiedział Grabowski podczas wideokonferencji.

"Spółka aktywnie analizuje to, co się dzieje. Na dziś oceniamy, że mogą - z dużym prawdopodobieństwem - wystąpić opóźnienia [w realizacji kontraktów]. Może to [koronawirus] też mieć wpływ na koszty realizacji" - dodał.

Podkreślił, że do tej pory nie wystąpiły zdarzenia, które powodowałyby opóźnienia na budowach Torpolu. Spółka ma zagwarantowane 90% materiałów potrzebnych do realizacji kontraktów, szacuje prezes.

"Dla wykonawców bardzo istotne jest utrzymanie ciągłości realizacyjnej, mam nadzieję na jej zachowanie" - podsumował.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 604,42 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)