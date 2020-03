Pakiet zawiera 27 mld CAD wypłat bezpośrednich i 55 mld CAD wsparcia dla biznesu. W przyszłym tygodniu parlament federalny, którego obrady są obecnie zawieszone, zbierze się na nadzwyczajnej sesji, by uchwalić niezbędne ustawy. Wypłaty, jak zapowiedział Trudeau podczas konferencji transmitowanej przez kanadyjskie media, będą mogły rozpocząć się w ciągu najbliższych tygodni.

Trudeau zapewnił, że sytuacja kanadyjskiego budżetu i kanadyjskiej gospodarki pozwala na tak duże wydatki. „Będziemy mogli umożliwić naszej gospodarce szybkie odbicie” - powiedział. „Nie ma znaczenia, kim jesteś i co robisz, teraz jest czas na zajęcie się własnym zdrowiem, zdrowiem sąsiadów, a nie tym, czy stracisz pracę lub zabraknie ci pieniędzy na żywność czy lekarstwa” - dodał Trudeau.

Rząd federalny zapowiedział w komunikacie, że w miarę zmiany sytuacji możliwe będą dodatkowe decyzje.

Na 82 mld CAD składają się m.in. do 10 mld CAD na wypłaty do 900 dolarów dwutygodniowego zasiłku na okres do 15 tygodni dla tych pracowników i osób samozatrudnionych, którzy muszą pozostać w domu ze względu na własną chorobę (COVID-19) lub opiekują się członkiem rodziny zakażonym koronawirusem i nie otrzymują zasiłku na okres choroby, ani nie kwalifikują się do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych.

Kolejne 5 mld CAD przeznaczono na pomoc dla pracowników, którzy jeszcze nie mają uprawnień do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, a stracą pracę.

Niewielkie firmy zatrudniające pracowników otrzymają subsydia do 1375 CAD na wsparcie dla finansowania płac pracowników. To wsparcie dotyczy też organizacji non profit.

Rząd zwiększył też o 2 mld CAD wypłaty w ramach zasiłków rodzinnych.

Nowe formy zasiłków będą dostępne od kwietnia br., a starający się o nie podatnicy będą musieli wykazać, że spełniają warunki, a następnie potwierdzać co dwa tygodnie swoją sytuację.

Inne formy pomocy to m.in. zawieszenie spłat kredytów studenckich, pomoc dla osób bezdomnych i pomoc dla rdzennych mieszkańców. Będą też formy wsparcia dla banków i podatników z kredytami hipotecznymi, jeśli kredytobiorca będzie miał problemy ze spłatą w związku z epidemią.

Okres składania rozliczeń podatkowych dla indywidualnych podatników nieprowadzących działalności gospodarczej wydłużono z końca kwietnia do 1 czerwca.

W części pomocy dla biznesu przewidziano, że podatnicy, którzy w okresie bieżącym mieli do zapłacenia podatki mogą wstrzymać się aż do końca sierpnia br. Służby skarbowe nie będą naliczać odsetek ani karnych opłat.

Dodatkowe kredyty przeznaczono dla rolnictwa i sektora produkcji żywności.

Rząd porozumiał się z sześcioma największymi bankami w sprawie elastycznego traktowania firm znajdujących się w trudnej sytuacji.

Rząd zapowiedział też, że do anonsowanych już w ub. tygodniu 10 mld CAD wsparcia dla zachowania płynności finansowej za pośrednictwem rządowych agencji Business Development Bank i Export Development Canada mogą zostać dodane kolejne środki w miarę potrzeby. Tydzień temu rząd przeznaczył 1 mld dolarów na pomoc dla prowincji i terytoriów i ułatwienia dla biznesu i pracowników w formie skrócenia okresu oczekiwania na możliwość otrzymania zasiłku dla bezrobotnych.

W poniedziałek Kanada zamknęła wjazd na swoje terytorium dla osób bez kanadyjskiego obywatelstwa lub prawa stałego pobytu. Wyjątek stanowili dyplomaci, załogi samolotów, bezpośredni członkowie rodzin Kanadyjczyków oraz osoby z paszportem USA. Jednak w środę Kanada i USA oficjalnie podały, że w drodze wzajemnych uzgodnień zamykają wspólną granicę dla „nie niezbędnego” ruchu.

z Toronto Anna Lach(PAP)