Na stronach internetowych Dziennika Urzędowego Ministerstwa Obrony Narodowej poinformowano, że MON polecił "wydzielić do pomocy policji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej". Poinformowano tam także, że wykonywanie tych zadań następuje od dnia jej ogłoszenia, czyli od północy 19 marca.

"Wczoraj podpisałem decyzję, która umożliwi Wojsku Polskiemu udzielanie pomocy Policji. Żołnierze będą wspierać funkcjonariuszy na przejściach granicznych. Decyzja umożliwia też pomoc Policji w kontrolowaniu przestrzegania kwarantanny" - napisał na Twitterze Błaszczak.

Wcześniej minister obrony narodowej wielokrotnie informował o żołnierzach zaangażowanych w walkę z epidemią koronawirusa. We wtorek na Twitterze napisał: "Ponad 2,1 tys. żołnierzy wraz ze sprzętem będzie dziś zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Żołnierze między innymi wspierają służby MSWiA w ochronie granic, pomagają osobom w kwarantannie oraz w transporcie medykamentów do szpitali".

W działaniach przeciwepidemicznych resort obrony współpracuje też z innymi służbami i Ministerstwem Zdrowia. Wojsko utrzymuje w gotowości 14 wojskowych szpitali i pięć ośrodków medycyny prewencyjnej.

We wszystkich województwach działają też wojskowe zgrupowania zadaniowe, które w razie potrzeby mogą udzielić wsparcia Ministerstwu Zdrowia. Mają one do dyspozycji kilkadziesiąt pojazdów sanitarnych i mikrobusów, 10 dezynfekcyjnych zespołów zadaniowych, mobilne zespoły medyczne. Przygotowany przez wojsko kontenerowy szpital polowy we Wrocławiu umożliwia odbywanie kwarantanny przez 100 osób. Siły zbrojne są gotowe wydzielić samoloty i śmigłowce do ewakuacji medycznej.

W działania prewencyjne włączyły się też WOT, które w 14 portach lotniczych pomagają przy pomiarze temperatury oraz gromadzeniu i segregacji kart lokalizacyjnych pasażerów przylatujących do Polski. Żołnierze WOT pozostają też w kontakcie z weteranami, gotowi udzielić im pomocy, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia osób starszych. Od niedzieli 1000 żołnierzy WOT wspiera Straż Graniczną na 67 przejściach granicznych. W działania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa są gotowe włączyć się uczelnie wojskowe, podchorążowie w razie potrzeby wesprą administrację i samorządy.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec