Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Medicalgorithmics w związku z koronawirusem oczekuje obniżenia przychodów głównie z rynku amerykańskiego, poinformowała spółka.



"Grupa Medicalgorithmics z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG osiąga około 94% przychodów na terytorium USA. Pozostała część przychodów pochodzi z działalności w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Kanadzie oraz Australii. Ze względu na wdrażane w wielu krajach na świecie obostrzenia w zakresie przemieszczania się osób oraz funkcjonowania zakładów pracy, urzędów, placówek handlowych i medycznych, zarząd spółki identyfikuje ryzyko istotnego obniżenia przychodów z tytułu świadczonych usług co najmniej w marcu i kwietniu 2020 r." - czytamy w komunikacie.



Według spółki, przewidywane obniżenie przychodów dotyczy głównie rynku USA i będzie wywołane przede wszystkim prawdopodobnym spadkiem liczby pacjentów korzystających z badań EKG przy użyciu technologii PocketECG, co w konsekwencji będzie skutkować zmniejszeniem się liczby wniosków o płatność od ubezpieczycieli co najmniej w marcu i kwietniu 2020 roku.



Spółka podkreśliła jednak, że na chwilę obecną dla przychodów grupy osiąganych poza USA wpływ ww. ograniczeń nie jest istotny ze względu na abonamentowy charakter rozliczeń z odbiorcami usług spółki poza USA.



Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.



(ISBnews)