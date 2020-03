W czwartek ZTM poinformował PAP, że w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa nie bierze pod uwagę wprowadzenia darmowej komunikacji.

PAP zwrócił się do ZTM z pytaniem, czy w związku z tym, w pojazdach komunikacji publicznej będą prowadzone kontrole i jakie zabezpieczenia przewidziano dla kontrolerów.

"Wyposażyliśmy pracowników w niezbędne środki do odkażania urządzeń i rąk. Podczas przeprowadzanych kontroli, pracownicy nie biorą biletów i kart miejskich do ręki – pasażer sam zbliża kartę do czytnika. Kontrolerzy utrzymują zalecany dystans pomiędzy mieszkańcem, 1m – 1,5m" – czytamy w informacji przekazanej Polskiej Agencji Prasowej.

Podkreślono w niej, że działania te są podejmowane z "uwagi na bardzo dużą liczbę kontaktów z innymi osobami (rocznie wykonywanych jest ok. 8,8 mln kontroli), w trosce o bezpieczeństwo pasażerów i kontrolerów".

W czwartek w województwie mazowieckim pod obserwacją w szpitalach w celu wykluczenia zachorowania na COVID-19 było 289 osób, a objętych nadzorem epidemiologicznym było 7591 osób, kwarantannę przechodzą 3163 osoby. U 82 pacjentów potwierdzono przypadki zachorowania.

Według czwartkowych danych w całej Polsce odnotowano dotychczas 355 przypadków zachorowania na COVID-19, pięć osób zmarło(PAP)

Autor: Wojciech Kamiński