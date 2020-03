PBKM zainwestował 2,8 mln euro w turecki bank komórek macierzystych



Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia 70% udziałów w tureckim banku komórek macierzystych, działającym dotychczas w ramach struktury firmy Acbadem Healthcare Group za kwotę 2,8 mln euro (ok. 12,9 mln zł), podała spółka. PBKM pracuje intensywnie nad kolejnymi akwizycjami, zarówno na rynkach europejskich, jak i poza Europą.

"PBKM zapłacił 2,8 mln euro (ok. 12,9 mln zł) za 70% udziałów w nowo utworzonej spółce Famicord - Acibadem, powstałej z wydzielonej części przedsiębiorstwa z Acbadem Healthcare Group, do której została przeniesiona działalność w zakresie pobierania, przetwarzania, badania oraz przechowywania krwi pępowinowej. Pozostałe 30% udziałów pozostanie w rękach Acbadem Healthcare Group" - czytamy w komunikacie.

Transakcja zakupu udziałów w tureckim banku komórek macierzystych zostanie sfinansowana z przeprowadzonej w ubiegłym roku prywatnej emisji akcji spółki, z której PBKM pozyskał ponad 218 mln zł na akwizycje, dodano.

Umowa inwestycyjna została zawarta 4 września 2019 roku i zawierała szereg warunków zawieszających, w szczególności zawiązanie spółki Famicord - Acibadem, przeniesienie aktywów i licencji na Famicord - Acibadem, zawarcie przez Famicord - Acibadem umowy najmu nieruchomości oraz uzyskanie nowych licencji i zezwoleń wymaganych zgodnie z prawem tureckim do prowadzenia działalności w zakresie bankowania krwi pępowinowej, podkreślono.

Acbadem Healthcare Group została założona w 1991 r. i jest wiodącą prywatną instytucją ochrony zdrowia w Turcji. W ramach Grupy działa 21 szpitali i 13 przychodni zlokalizowanych w czterech państwach, w których zatrudnionych jest prawie 22 500 pracowników, w tym 4 000 lekarzy i 4 200 pielęgniarek. Od 2003 r. w ramach struktury Grupy działa bank komórek macierzystych - Acbadem Labcell Umbilical Cord Blood Bank, w którym przechowywana jest krew pępowinowa pobierana niemal wyłącznie w szpitalach Acbadem Hospitals Group. Na koniec 2019 r. w Acbadem Labcell Umbilical Cord Blood Bank przechowywanych było około 8,5 tys. próbek krwi pępowinowej i tkanek. Około 20% klientów płaciło za przechowywanie próbek w modelu abonamentowym.

"Cieszymy się, że kolejny świetnie zorganizowany i doskonale działający bank komórek macierzystych dołączy do Grupy FamiCord. Znacząco umacniamy pozycję w Turcji, gdzie prowadząc dwa banki komórek macierzystych, mamy większe możliwości dalszego zwiększania udziału i penetracji tego rynku. Szacujemy, że dzięki naszemu zaangażowaniu zwiększymy sprzedaż usług bankowania krwi pępowinowej w szpitalach grupy Acibadem o 50% w ciągu 3-5 lat. Ponadto nie wykluczamy rozszerzenia współpracy z Acbadem Healthcare Group w zakresie wprowadzenia w jej szpitalach terapii eksperymentalnych np. z wykorzystaniem komórek macierzystych. Grupa Acibadem prowadzi już działania w tym zakresie, jak również w obszarze technologii CAR-T - innowacyjnej terapii leczenia nowotworów, która jest przedmiotem zainteresowania PBKM. Dodam, że pracujemy intensywnie nad kolejnymi akwizycjami, zarówno na rynkach europejskich, jak i poza Europą. Jesteśmy w nieustannym procesie budowania coraz mocniejszej marki Grupy FamiCord oraz dynamicznych inwestycji w rozwój biznesu, zarówno organicznie jak i poprzez przejęcia" - powiedział prezes PBKM Jakub Baran, cytowany w komunikacie.

"Wierzę, że dzięki partnerstwu Grupy PBKM i Acbadem powstanie platforma o ogromnym potencjale wzrostu i zapewniająca korzyści wszystkim zainteresowanym stronom, w tym rodzinom preferującym nasze usługi bankowania krwi pępowinowej. [...] Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z doskonale zorganizowanym i szybko rozwijającym się partnerem biznesowym, jakim jest Grupa FamiCord (PBKM), która wniesie do nowej struktury rozwiązania mogące przyczynić się do bardziej wydajnego i wyższego wzrost naszego banku komórek macierzystych. Liczymy, że nasze partnerstwo będzie niezwykle wartościowe i dzięki niemu zwiększy się nasza aktywność w zakresie pozyskiwania nowych klientów w Turcji, poprzez dotarcie do szerszego grona osób zainteresowanych bankowaniem krwi pępowinowej. Tego typu inwestycje przychodzące do Turcji z Europy za pośrednictwem Grupy FamiCord, która jest największym europejskim bankiem komórek macierzystych, są w obecnych okolicznościach dowodem siły marki Acbadem" - dodał prezes Acbadem Healthcare Group Mehmet Ali Aydnlar.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

