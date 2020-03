Cherrypick Games miał 3 mln zł straty netto, 3,39 mln zł straty EBIT w 2019 r.



Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Cherrypick Games odnotował 3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 0,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 3,39 mln zł wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,28 mln zł w 2019 r. wobec 3,96 mln zł rok wcześniej.

"Miniony rok był dla nas czasem szczególnych wyzwań, ale także wielu pouczających i dających cenne kierunkowskazy doświadczeń, które w mądry sposób będziemy chcieli wykorzystać w nadchodzących miesiącach. W 2019 roku sporo czasu poświęciliśmy na dochodzenie naszych należności z tytułu sprzedaży naszej gry - My Hospital - przed Trybunałem Arbitrażowym w Helsinkach. Ze względu na obowiązującą nas poufność nie możemy podzielić się szczegółami tego sporu. Jest on jednak widoczny w naszym sprawozdaniu finansowym, w którym ujęto na koniec 2019 roku odpisy aktualizujące należności oraz ich dyskonta w kwocie 3,9 mln zł. Z tego powodu także, po raz pierwszy w historii spółki wykazaliśmy stratę netto w kwocie blisko 3 mln zł. Przychody netto ze sprzedaży w 2019 roku wyniosły prawie 5,3 mln zł" - powiedział prezes Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z regulaminem postępowań arbitrażowych, spółka oczekuje rozstrzygnięcia sporu w III kwartale 2020 r.

W minionym roku na kluczowych rynkach studio odnotowało wzrosty gry "My Spa Resort". W tym czasie zespół dokonał kilku aktualizacji tytułu, co przełożyło się na poprawę głównych wskaźników gry (dzienne przychody na aktywnego gracza oraz retencja). Tytuł od dnia premiery został pobrany ponad 2,5 mln razy i przyniósł Cherrypick Games ponad 3 mln zł przychodów.

Z powodu zmian w otoczeniu biznesowym oraz prawnym w 2019 roku, spółka odłożyła w czasie plany debiutu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

"Nie rezygnujemy z tych planów, od dawna nasze miejsce widzimy na rynku głównym wśród liderów polskiego gamingu i dołożymy wszelkich starań, aby tam się znaleźć" - wskazał Kwaśnica.

W 2020 roku spółka chce poszerzyć grono odbiorców swoich gier, dlatego nowe projekty będą kierowane zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Studio koncentruje się na tworzeniu gier o globalnym potencjale. Przykładem ma być Solitaire, czyli popularny pasjans, nad którym od kilku miesięcy pracuje zespół Cherrypick Games.

"W 2019 roku rozwijaliśmy również autorską grę z gatunku visual novel - Crime Stories, w której także widzimy ogromny potencjał. Użytkownicy otrzymują książki z interaktywnymi historiami, ich główną autorką jest Lisa Brunette, czołowa pisarka w sektorze gier, która oprócz tradycyjnych serii książek, ma na swoim koncie także powieści z gatunku visual novel. Książki nawiązują do tych, które zajmują pierwsze miejsca na liście bestsellerów. W naszej grze sensacyjna intryga i tempo thrillera idą ze sobą w parze, co czyni z niej doskonałą propozycję dla miłośników książek interaktywnych. Planujemy, że pierwsze książki z tego projektu trafią do sprzedaży w 2020 roku" - dodał Kwaśnica.

Spółka przewiduje także dalszy rozwój rynku gier Free2Play.

Cherrypick Games podjęło także decyzję o wydaniu gry Sports Hero, dotychczas dostępnej na platformach iOS i Android, na platformę Nintendo Switch. Spółka zamierza rozszerzyć swoją działalność poprzez wydawanie kolejnych gier znajdujących się w jej portfolio dedykowanych japońskiej konsoli, podano także.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.

(ISBnews)