Boryszew uruchomił produkcję preparatu do dezynfekcji



Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Boryszew ERG - spółka z grupy kapitałowej Boryszew - rozszerzył ofertę produktową o preparat o działaniu wirusobójczym przeznaczony do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, materiałów i wyposażenia o nazwie ERG CleanSkin, podał Boryszew.

Pierwsza partia produktu trafiła wczoraj do sprzedaży. Preparat oparty jest na bazie 72-procentowego alkoholu etylowego. ERG CleanSkin został wyprodukowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku związane z epidemią koronawirusa. Przeznaczeniem płynu jest higieniczna dezynfekcja rąk i powierzchni, które nie są stosowane w bezpośrednim kontakcie z żywnością ani paszami, zarówno w obiektach prywatnych, jak i publicznych i przemysłowych, w tym obiektach ochrony zdrowia, poinformowano.

Do sprzedaży w pierwszej kolejności trafią płyny w opakowaniach 5 litrów oraz 500 mililitrów (z atomizerem), zaznaczono.

"Boryszew ERG posiada ogromne doświadczanie oraz zaawansowane linie produkcyjne, które zdecydowaliśmy się w części wykorzystać do produkcji płynu do dezynfekcji, który w obecnej sytuacji jest produktem pierwszej potrzeby" - powiedział prezes Grupy Boryszew Piotr Lisiecki, cytowany w komunikacie.

"Proces produkcji, wraz z pozyskaniem niezbędnych zgód, udało nam się uruchomić w 10 dni. Cieszę się, że będziemy mogli przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa Polaków. Wieloletnie know how w branży chemicznej gwarantuje, że nasi klienci otrzymają produkt najwyższej jakości, spełniający wszystkie wymogi" - dodał.

Boryszew ERG będzie prowadził sprzedaż hurtową płynów do dezynfekcji z wykorzystaniem obecnych oraz nowych kanałów sprzedaży. Pierwsza partia wyjechała już z zakładu i ma trafić do hurtowni i innych punktów dystrybucji. Mając na uwadze obecną sytuację zakład Boryszew ERG pracuje 7 dni w tygodniu, podsumowano.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)