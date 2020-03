"Od dziś 8 stałych linii Polonus rozwiezie Polaków wracających z #LOTdoDomu po całej Polsce" - napisał na Twitterze Kowalski.

Jak dodał, Polonus zapewnił pełne procedury bezpieczeństwa sanitarnego.

Operacja "LOT do Domu" rozpoczęła się 15 marca. W jej ramach organizowane są specjalne rejsy czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić powrót do domu polskim obywatelom i uprawnionym do tego cudzoziemcom.

Polonus to spółka Skarbu Państwa świadcząca usługi przewozu osób w regularnej komunikacji lokalnej, dalekobieżnej i międzynarodowej. Obsługuje blisko 40 linii, łącząc główne ośrodki miejskie i turystyczne z Warszawą. Spółka jest też operatorem Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia – jednego z największych i najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Polsce. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta