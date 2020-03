Klabater miał blisko 1 mln zł zysku netto przy 6 mln zł przychodów w 2019 r.



Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Klabater zanotował 6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, 1,2 mln zł zysku operacyjnego i blisko 1 mln zł zysku netto w 2019 r., podała spółka.

"Przychody netto ze sprzedaży wyniosły blisko 6 mln zł, z czego ponad 60% pochodzi z działalności wydawniczej, nieco ponad 3% z działalności portingowej, a ponad 36% ze sprzedaży własnych produkcji. W minionym roku wypracowaliśmy także 1,2 mln zł zysku operacyjnego i blisko 1 mln zł zysku netto, wobec straty w 2018 roku" - powiedział członek zarządu Klabater Michał Gembicki, cytowany w komunikacie.

Według spółki aktualna wishlista użytkowników zainteresowanych zakupem pierwszej autorskiej gry spółki - "Crossroads Inn" w serwisie Steam stale rośnie i przekroczyła już 125 tys. osób. Co miesiąc w grze przebywa średnio ok. 380 osób.

"Sukces 'Crossroads Inn' utwierdził nas w przekonaniu, że produkcyjnie warto było skoncentrować się na gatunku narrative rpg tycoons. Znalezienie dla siebie niszy na globalnym rynku gier jest kluczowe z perspektywy każdego wschodzącego studia, cieszę się, że już pierwsza nasza produkcja trafiła w ręce tak wielu graczy z całego świata" - skomentował Gembicki.

Zgodnie z zapowiedziami, w 2020 roku Klabater będzie rozwijał swój debiutancki projekt i poszerzał rynek jego potencjalnych odbiorców. W styczniu do sprzedaży trafił pierwszy z kilku zapowiadanych na ten rok dodatków (DLC). Do gry wprowadzono także francuską oraz hiszpańską wersję językową. Wkrótce zostaną dodane także kolejne tłumaczenia, a już w kwietniu ukaże się nowy płatny dodatek.

"Traktujemy naszą grę jak maraton, a nie jak sprint, w grach typu narrative rpg tycoons liczy się wytrwałość, responsywność i dbałość o stałe dostarczanie społeczności graczy nowych wyzwań i nowych treści" - powiedział szef studia Klabater Robert Oglodziński, cytowany w komunikacie.

Drugim najważniejszym projektem studia w tym roku będzie "Heiborne Definitive Edition" - gra, do której spółka nabyła prawa od studia JetCatGames. Pełna wersja tytułu na PC jest dostępna w sprzedaży od października 2017 roku. Pierwotnie Klabater pracował z JetCatGames jako wydawca, natomiast w toku wydarzeń nabył prawa do marki oraz kod gry w styczniu br.

Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od października 2019 r.

(ISBnews)