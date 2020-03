"Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce" – podkreślił w komunikacie przesłanym PAP minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

"Apeluję i proszę dyrektorów szkół oraz nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Proszę wszystkie organy prowadzące i samorządy o okazanie niezbędnego wsparcia materialnego i organizacyjnego. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i aktywność" - dodał.

MEN w komunikacie poinformował, że zostały zmienione przepisy, dzięki którym - jak podkreślono - "możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19". "Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów" - głosi komunikat.

Nowe przepisy, które resort omówił na stronie www.gov.pl/web/edukacja, będą obowiązywały od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

Z informacji MEN wynika m.in., że za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły, który jest zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Ponadto nauczyciele - jak podał resort edukacji - "mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość".

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez MEN (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów TVP i Polskiego Radia. "W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu" - dodało ministerstwo.

MEN podało też, że dyrektor szkoły lub placówki, który zdecyduje się na korzystanie z platformy www.epodreczniki.pl może utworzyć na niej konta dla uczniów i nauczycieli. "Przepisy pozwalają na przetwarzanie danych uczniów i nauczycieli szkoły lub placówki w celu utworzenia kont. Aby usprawnić korzystanie z platformy dyrektor wykorzysta do tego celu System Informacji Oświatowej" - czytamy w komunikacie.

Dalsze ustalenia dotyczą m.in. oceniania pracy ucznia, organizacji kształcenia ustawicznego i specjalnego, a także kształcenia na odległość z przedmiotów zawodowych. "Uczniowie technikum i szkoły policealnej będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020" - podało MEN.

Nowe przepisy dotyczą także organizacji pracy nauczycieli, którzy mają mieć ograniczony obowiązek świadczenia pracy na terenie szkoły - "z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły". Resort edukacji przedstawił również zasady rozliczania pracy nauczycieli w obecnej sytuacji.

"Zadaniem dyrektora szkoły będzie określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia" - podało MEN, dodając, że nauczyciele otrzymują wynagrodzenie za pracę - jak czytamy - "w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień". "Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe" - głosi komunikat, który dotyczy również zasad dotyczących pracowników administracji i obsługi placówek. (PAP)