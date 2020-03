Gowin poinformował podczas briefingu prasowego, że na posiedzeniu kierownictwa jego resortu podjęto decyzję "o przedłużeniu zawieszenia funkcjonowania uczelni analogicznie do terminu, który będzie obowiązywał w szkołach, czyli do dnia 10 kwietnia".

Wicepremier podkreślił, że "to jest zawieszenie funkcjonowania uczelni, a nie zamknięcie".

"Powinny być kontynuowane - tak, jak się to zresztą dzieje w ostatnim tygodniu - jak najszerzej zajęcia online. Tam, gdzie to jest możliwe, powinny być konstruowane badania naukowe, a władze uczelni zobowiązane są do tego, żeby zapewnić funkcjonowanie podstawowych jednostek organizacyjnych, wypełnianie podstawowych funkcji w uczelni" - podkreślił.

