"W najbliższym czasie nie będzie wprowadzana żadna ścisła kwarantanna. Działania podejmowane obecnie są wystarczające i całkowicie odpowiadają aktualnemu poziomowi rozprzestrzeniania się infekcji na terytorium Rosji" - podał sztab w komunikacie.

Wcześniej w niedzielę agencja RIA Nowosti podała powołując się na źródła w rządzie, że władze skłaniają się do wprowadzenia w kraju ostrzejszych środków w związku z epidemią. Szybkość rozprzestrzeniania się wirusa w Rosji odpowiada wskaźnikom z Hiszpanii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, tj. następuje dzienny wzrost o 27-33 proc. - powiedział rozmówca agencji.

"Ażeby Rosja znalazła się na tej samej drodze co kraje, które skutecznie ograniczyły rozprzestrzenianie się infekcji - takie jak Singapur, Japonia i Korea Południowa - potrzebne są zdecydowane kroki dotyczące kwarantanny, wykrywania i testowania osób kontaktujących się z chorymi oraz ich izolowania" - podkreślił w rozmowie z RIA Nowosti.

Ocenił on, że Rosja ma jeszcze zapas czasu do podjęcia takich ostrzejszych działań, ale powinny być one "naprawdę zdecydowane".

Według źródła władze rozpatrują obecnie: masowe testy na obecność koronawirusa wśród osób, które kontaktowały się z zakażonymi; izolowanie tych osób, zamknięcie granic i zakaz wstępu do masowo uczęszczanych miejsc.

W weekend władze Moskwy, które zabroniły już zgromadzeń powyżej 50 osób nakazały zamknięcie basenów i klubów fitness. Mer miasta Siergiej Sobianin powiedział w niedzielę, że metro w stolicy będzie działać w każdych warunkach, argumentując, że jeśli pociągi przestana kursować, to ponowne uruchomienie metra będzie trwać pół roku.

W Rosji oficjalne dane mówią o 306 zakażonych koronawirusem, według stanu na 21 marca, w tym blisko 140 osobach w stolicy. W ostatnich dniach potwierdzanych jest w Rosji co dzień około 50 nowych przypadków.

