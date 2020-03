PKN Orlen przekaże Agencji Rezerw Materiałowych 5 tys. maseczek ochronnych



Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - PKN Orlen zakupił 5 tysięcy maseczek ochronnych, które przekaże Agencji Rezerw Materiałowych (ARM), podała spółka. Podobnie jak w przypadku płynu do dezynfekcji rąk, Agencja rozdystrybuuje je przede wszystkim do placówek ochrony zdrowia.

"W trudnym okresie, jako największa spółka z udziałem Skarbu Państwa, dokładamy wszelkich starań by zwiększać bezpieczeństwo Polaków, w tym przede wszystkim wspierać służby medyczne. Jako firma odpowiedzialna społecznie sfinansowaliśmy zakup maseczek ochronnych dla personelu medycznego, przekazujemy również Agencji Rezerw Materiałowych kolejne partie płynu do dezynfekcji rąk. Na walkę z koronawirusem przeznaczyliśmy dodatkowe 6 mln zł, systematycznie obniżamy również ceny paliw, by w przypadku osób, które muszą się przemieszczać, zachęcać je do wyboru komunikacji indywidualnej" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Przekazane maseczki są certyfikowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, podano również.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)