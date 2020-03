"Amerykańscy przywódcy kłamią (...) Jeśli chcą pomóc Iranowi, to jedyne, co muszą zrobić, to znieść sankcje (...) A później możemy radzić sobie z epidemią koronawirusa" - powiedział Rowhani w przemówieniu telewizyjnym.

"Zablokowaliście eksport irańskiej ropy naftowej, zatrzymaliście bankowe transakcje Iranu (...) Wasza oferta pomocy jest największym kłamstwem w historii" - podkreślił.

Tego samego dnia minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif napisał na Twitterze: "USA NIE słuchają, co utrudnia globalną walkę z #COVID19. JEDYNYM lekarstwem jest IGNOROWANIE kary USA. To jest MORALNY i PRAGMATYCZNY imperatyw".

W niedzielę najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu Ali Chamenei odrzucił amerykańską propozycję pomocy w walce z koronawirusem, powołując się na teorię spiskową mówiącą, że wirus został stworzony właśnie przez Stany Zjednoczone. Zarzucił Amerykanom, że stworzyli wirus "specjalnie dla Iranu przy użyciu danych genetycznych Irańczyków, które uzyskali różnymi sposobami".

Gospodarka Iranu ponosi duże straty z powodu sankcji USA uniemożliwiających krajowi sprzedaż ropy naftowej i odcinających mu dostęp do międzynarodowych rynków finansowych.

Iran jest po Włoszech, Chinach i Hiszpanii krajem, który do tej pory najbardziej ucierpiał z powodu pandemii koronawirusa. W Iranie potwierdzono jak dotąd ponad 21,6 tys. zakażeń i 1685 zgonów na Covid-19.

