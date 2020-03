"W pierwszej kolejności trzeba się zajmować problemami ciągłości produkcji i dostaw w sektorach produkcji leków i żywności. Tym problemom trzeba przyznać bezwzględny priorytet. Tu środków wspomagania zabraknąć nie może. Rząd dysponuje ogromnymi możliwościami. Jego przedstawiciele powinni zaprzestać opowieści o walorach zrównoważonego budżetu i przeznaczać tyle środków, ile trzeba. Banki komercyjne są w stanie w tym współdziałać, a bank centralny (NBP) jest w stanie dostarczyć niezbędnych środków - poprzez zakup papierów wartościowych (obligacji rządowych) na rynku wtórnym. Ale warto zastanowić się nad możliwością zakupu obligacji rządowych na rynku pierwotnym. Obecnie prawo tego zakazuje - ale warto byłoby wprowadzić taką możliwość w przypadku wprowadzenia któregoś ze stanów nadzwyczajnych, przewidzianych w Konstytucji RP" - ocenił Kropiwnicki na swoim blogu.



Dziś NBP przeprowadzi skup wybranych skarbowych papierów wartościowych w ramach operacji typu outright o wartości do 10 mld zł,



Ponadto w okresie do końca marca 2020 r. NBP będzie przeprowadzał następujące rodzaje operacji otwartego rynku:



1. Operacje podstawowe, w postaci emisji bonów pieniężnych NBP, zostaną przeprowadzone w sposób standardowy, tj. w piątek 27 marca 2020 r., z rozliczeniem w terminie T+0, z okresem zapadalności wynoszącym 7 dni;



2. Zasilające w płynność, operacje dostrajające repo zostaną przeprowadzone w przypadku jeżeli NBP uzna, iż na rynku międzybankowym występują warunki wymagające skorzystania z tego instrumentu polityki pieniężnej. Okres zapadalności tego instrumentu zostanie dostosowany do występujących okoliczności, podano także.



Do 30 marca 2020 r. NBP przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do zaoferowania w kwietniu 2020 r.



Wcześniej marcu br. zarząd NBP, na podstawie obowiązujących regulacji, podjął decyzję o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów. Wśród tych instrumentów będą m.in. operacje repo, skup obligacji skarbowych "na dużą skalę" w ramach operacji otwartego rynku oraz kredyt wekslowy dla banków.



17 marca br. RPP obniżyła stopy procentowe - m.in. główną stopę referencyjną o 50 pb do 1% i stopę lombardową o 100 pb do 1,5%. W komunikacie po ogłoszeniu decyzji RPP podała, że aktualne prognozy wskazują na wzrost prawdopodobieństwa szybszego niż oczekiwano w marcowej projekcji obniżenia się inflacji w bieżącym roku oraz kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.



RPP obniżyła również stopę rezerwy obowiązkowej do 0,5 pkt proc. z 3,5 pkt proc. i jednocześnie podwyższyła jej oprocentowanie do poziomu stopy referencyjnej (tj. do 1%) z 0,5%.



Art. 228. 1. Konstytucji RP stanowi, że "w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej".