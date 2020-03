Echo: Priorytetem jest kontynuowanie budów i przygotowanie kolejnych projektów



Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Priorytetem Echo Investment jest obecnie kontynuowanie i ukończenie toczących się projektów oraz dalsze prace nad planowanymi inwestycjami, by móc je uruchomić "gdy będzie na to czas", wynika z wypowiedzi członków zarządu.

"Wszystkie place budowy działają zgodnie z planem. Możemy dostarczyć to [projekty] co było zapowiedziane, to się toczy w pełnym tempie. W segmencie biurowym prowadzimy najem, jest to biznes w normalnym tempie. Sprzedaż mieszkań następuje online. W ubiegłym tygodniu widzieliśmy ponowne zainteresowanie kupujących. W Resi4Rent wynajmujemy mieszkania" - powiedział prezes Nicklas Lindberg podczas konferencji prasowej.

"W segmencie handlowym, w związku z ograniczeniami, w tej chwili rozmawiamy z najemcami, jesteśmy z nimi w dialogu. Zmniejszamy koszty funkcjonowania [galerii] i przygotowujemy się na ponowne ich otwarcie" - dodał.

Zastrzegł, że trudno komentować jak będzie się rozwijała sytuacja w całym roku.

"Naszym głównym priorytetem jest ukończenie projektów, jesteśmy na właściwym etapie. Mamy pracowników, sprzęt i materiały. Jeżeli chodzi o drugi priorytet, to jest przygotowanie projektów, które mają być rozpoczęte w tym i przyszłym roku, projektowanie i pozyskiwanie zezwoleń powinno być kontynuowane, by ruszyć gdy będzie na to czas" - ocenił wiceprezes i dyrektor finansowy Maciej Drozd.

Podkreślił też, że spółka prowadzi działalność w sposób zupełnie normalny i wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)