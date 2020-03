Moonlit Games: Symulator 'Dog Trainer' pojawi się na PC na przełomie 2021: 2022



Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Moonlit Games planuje upublicznienie nowego symulatora gry "Dog Trainer" pod koniec przyszłego roku lub na przełomie 2021/2022, poinformował prezes Michał Gardeła. Wydawcą tytułu będzie spółka Frozen District.

"Umowa z wydawcą Frozen District jest tak sporządzona, że pokryje on koszty marketingu. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy, gdyż otrzymaliśmy od tego wydawcy atrakcyjną ofertę i szybko podpisaliśmy umowę. Koszt produkcji wyniesie od 600 tys. zł do 1 mln zł. Oczywiście, planowane są dodatki do gry i w pierwszej kolejności będzie to gra na PC, której wydanie planujemy pod koniec 2021 lub na przełomie 2021-2022 r." - powiedział Gardeła podczas wideokonferencji.

Jak wyjaśnia spółka, "Dog Trainer" pozwoli użytkownikom na stworzenie od zera swojego wymarzonego pupila, a dzięki zaawansowanemu generatorowi będzie można wybrać płeć, rasę, wielkość oraz setki innych parametrów, które podkreślą wyjątkowość cyfrowego czworonoga lub pozwolą odtworzyć z najwierniejszą dokładnością naszego domowego psa. Nie zabraknie również możliwości rozwoju pociechy, w tym nauczenia jej kilkuset sztuczek czy wystawienia jej w zawodach dla psich czempionów.

Prezes przypomniał, że wśród obecnych projektów znajduje się również ogłoszony w październiku ubiegłego roku "Model Builder", który został dostrzeżony przez graczy, prasę branżową oraz wzbudził zainteresowanie środowisk modelarskich, natomiast "Deadliest Catch: The Game" jest coraz bliżej premiery pełnej wersji gry i zapowiadanej promocji ze strony Discovery Channel.

"Planujemy, że w III kw. upublicznimy demo 'Model Builder' na platformie Steam, a w IV kw. przedstawimy już pełnowymiarowy premierę tej gry. W II połowie 2021 r. dodatkowo 'Model Builder' przeportujemy na konsole. Jeżeli nie będziemy zbyt zadowoleni z wyników, to będziemy chcieli w tym czasie przedstawić kolejny nowy projekt, o którym w szczegółach nie chcemy zbytnio mówić" - dodał prezes.

Według niego, spółka powinna być gotowa na początku przyszłego roku, aby przedstawić demo gry "Dog Trainer".

"Gry 'Model Builder' i 'Dog Trainer' docelowo będziemy chcieli wydać na konsole, jeżeli uda się pozyskać finansowanie, to nie wykluczam, że premiery będą mogły odbyć się równolegle" - dodał Gardeła.

Moonlit to polski gamingowy software house zamierzający poszerzyć swoją działalność o segment produkcji gier własnych. Zadebiutował na NewConnect w połowie 2019 r.

(ISBnews)