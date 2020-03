Stelmet wstrzyma produkcję na okres od 1 IV do połowy IV



Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Stelmet zdecydował o częściowym wstrzymaniu działalności z powodu epidemii koronawirusa, podała spółka. W okresie od 1 kwietnia do połowy kwietnia produkcja we wszystkich zakładach zostanie wstrzymana.

"Emitent zdecydował, że z uwagi na (i) szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa, (ii) podjęte przez państwa Unii Europejskiej działania, których skutkiem jest między innymi zamknięcie sieci sprzedaży, centrów handlowych i sklepów, (iii) ogłoszenie stanów wyjątkowych na większości terytorium Europy, (iv) działania władz polskich w zakresie walki z rozprzestrzeniającym się wirusem oraz zdrowie pracowników zatrudnionych spółki i ich rodzin:

(a) wszyscy pracownicy Stelmet S.A. (za wyjątkiem pracowników, których praca jest niezbędna) w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do końca marca 2020 r. będą wykorzystywać urlopy wypoczynkowe i stopniowo będzie ograniczana działalność produkcyjna,

(b) w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do połowy kwietnia 2020 r. produkcja we wszystkich zakładach zostanie wstrzymana" - czytamy w komunikacie.

Spółka wskazuje przy tym, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, pomimo częściowego i przejściowego wstrzymania działalności rozmiar wpływu skutków epidemii COVID-19 na działalność grupy jest nieznany i niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Stelmetu, podano także.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2018/2019 miała 602 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

(ISBnews)