Źródło: PAP

Co najmniej dwóch lekarzy zmarło we Francji na Covid-19. W poniedziałkowym "Le Monde" prezes Federacji Lekarzy Francji wyraża obawę, że może nastąpić „hekatomba” pracowników służby zdrowia z powodu braku sprzętu ochronnego, co jeszcze bardziej pogorszy sytuację w szpitalach.