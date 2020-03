Francja zaostrza zasady kwarantanny: do pół roku więzienia za złamanie przepisów

Źródło: PAP

Zamknięcie targowisk, zezwolenie tylko na niezbędne wizyty lekarskie oraz podwyższenie kar finansowych i nawet do 6 miesięcy pozbawienia wolności za złamanie nowych przepisów to obowiązujące od wtorku zasady kwarantanny wprowadzonej we Francji 17 marca.