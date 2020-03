CI Games: Premiera gry 'Sniper Ghost Warrior Contracts 2' możliwa w tym roku



Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - CI Games nie wyklucza premiery gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" jeszcze w tym roku, ale wcześniej zadebiutuje pierwszy tytuł z brandu United Label pod tytułem "Röki", poinformował prezes Marek Tymiński.

"Prace nad 'Sniper Ghost Warrior Contracts 2' idą pełną parą. Za wcześnie na podanie daty premiery gry, ale nie wykluczam, że nastąpi ona jeszcze w tym roku. Zespół tworzący serię składa się z doświadczonych osób, dlatego prace nad kolejną częścią są znacznie bardziej przewidywalne, łatwiej je zaplanować i reagować na bieżąco, jeśli coś nie idzie zgodnie z planem. Przygotowujemy dużą nową cechę gry, która powinna zachęcić do zakupu nowej części zarówno fanów serii, jak i nowych graczy. Wprowadzimy również wiele innych udoskonaleń w stosunku do poprzedniej części. Będzie to zupełnie nowa historia w innym, nowym rejonie świata" - powiedział Tymiński, cytowany w komunikacie.

Dodał, że gra trafi na konsole i PC, a jej budżet produkcyjny będzie niższy od poprzedniego, a przy regularnym wydawaniu gier w serii będziemy mogli również częściowo ograniczyć wydatki na marketing.

"Jestem zadowolony ze sprzedaży 'Sniper Ghost Warrior Contracts'. Uważam, że data premiery była właściwa. Dzięki niej tytuł był dostępny na półkach sklepów na całym świecie przez okres świąteczny. Jego odsprzedaż w kanałach dystrybucji fizycznej jest na tyle zadowalająca, że dziś na wielu dużych rynkach, jak np. USA czy Niemcy, gra wciąż sprzedawana jest w cenie premierowej. To bardzo ważne w aspekcie kolejnej gry w serii, nasi partnerzy bardzo chętnie zajmą się jej dystrybucją na poszczególnych międzynarodowych rynkach" - dodał Tymiński.

Prezes zwrócił także uwagę, że gra na platformach dystrybucji cyfrowej otrzymała od graczy bardzo dobre oceny co pozwala spokojnie planować przyszłość serii.

"Najbliższą premierą grupy CI Games, która planowana jest w ciągu najbliższych miesięcy, będzie pierwszy tytuł z brandu United Label pod tytułem 'Röki'. To bardzo dobrze zapowiadająca się gra narracyjna, która trafiła na listy najbardziej oczekiwanych gier indie w 2020 r. Gra ukaże się równocześnie na platformę PC oraz Nintendo Switch. Druga gra z portfolio United Label - 'Eldest Souls' - również jest na bardzo zaawansowanym etapie produkcyjnym i - sądząc chociażby po poziomie wishlist - zainteresowanie nią jest coraz większe. Oba tytuły były również wymienione przez platformę Nintendo w globalnej komunikacji jako jedne z kluczowych gier indie" - podsumował prezes.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

(ISBnews)