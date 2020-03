PGNiG Termika wybuduje w Przemyślu elektrociepłownię gazową kosztem 29,4 mln zł



Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - PGNiG Termika wybuduje w Przemyślu elektrociepłownię gazową. Generalnym wykonawcą jest Metrolog, a koszt inwestycji to 29,4 mln zł, podała spółka. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na II kw.

Będzie to pierwsza w mieście tego typu inwestycja, która wzmocni cały system ciepłowniczy w regionie. Rozpoczęcie budowy planowane jest w II kwartale 2020 roku i - według umowy z wykonawcą - potrwa ona ok. 17 miesięcy, podano w komunikacie.

"To kolejne przedsięwzięcie tego typu realizowane przez PGNiG Termika w Polsce. Naszym celem jest wzrost udziału ciepła systemowego wśród mieszkańców Przemyśla i zapewnienie Im bezpieczeństwa energetycznego. Elektrociepłownia zasilana gazem ziemnym oznacza czyste powietrze dla całego regionu przemyskiego" - powiedział prezes PGNiG Termika Jarosław Głowacki, cytowany w komunikacie.

Obecnie jedynym źródłem dla przemyskiego systemu ciepłowniczego jest Ciepłownia Zasanie, która wytwarza energię cieplną, spalając miał węglowy. Jej aktualna moc to 80 MW. Po oddaniu do eksploatacji nowej gazowej elektrociepłowni, całkowita moc systemu ciepłowniczego Przemyśla wzrośnie o 10,7 MW. Nowa elektrociepłownia gazowa okresach letnich będzie zastępować ciepłownię Zasanie, zaś w okresach zimowych będzie dla niej mocnym wsparciem, tworząc jeden system ciepłowniczy, podano także.

Dzięki nowej gazowej elektrociepłowni emisja dwutlenku siarki zmniejszy się o 32 tony rocznie, emisja dwutlenku węgla o 4 300 ton rocznie, a pyłów o 4,5 tony rocznie w stosunku do emisji związanych z eksploatacją Ciepłowni Zasanie.

"W sytuacji, w której wszyscy zmagamy się z zagrożeniem epidemicznym, informacja o inwestycji daje nadzieję, że nasz rozwój i dbałość o zdrowie mieszkańców może się odbywać i odbywa się zgodnie z planem. To może jeszcze nie ukoronowanie walki o lepsze powietrze, ale z pewnością bardzo ważny jej etap. Dla rozwijającego się turystycznie Przemyśla i Ziemi Przemyskiej to także kolejny argument, aby podziwiać nasze zabytki i przyrodę, oddychając pełną piersią" - dodał prezydent Przemyśla Wojciech Bakun.

Projekt współfinansowany przez UE w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, poddziałanie 1.6.1. "Źródła wysokosprawnej kogeneracji". Kwota dofinansowania to 5 613 156 zł.

W 2019 roku PGNiG Termika oraz władze samorządowe Przemyśla i Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu, które zarządza Ciepłownią Zasanie, podpisały porozumienie, w którym zobowiązały się do podjęcia wspólnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego Przemyśla, w tym produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)