"Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, wielu Europejczyków po prostu musi zostać w domu. W rezultacie ludzie są zmuszeni do telepracy i spędzają dużo czasu online. Niestety przestępcy z tego korzystają. Śledzą nas online i wykorzystują nasze obawy dotyczące koronawirusa. Nasz strach staje się ich szansą na biznes" - powiedziała we wtorkowym przesłaniu wideo przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Jak zaznaczyła cyberprzestępczość w UE wzrosła. "Liczba fałszywych leków, aerozoli do dezynfekcji lub cudownych kuracji sprzedawanych online jest oszałamiająca. Współpracujemy z rządami krajowymi i agencjami UE, aby rozwiązać ten problem i zapewnić ludziom bezpieczeństwo" - zapewniła szefowa KE.

Europejski Urząd Policji Europol wspierał w ostatnich tygodniach globalną operację przeciwko handlowi podrobionymi lekami. Z informacji KE wynika, że na całym świecie skonfiskowano ponad 4,4 miliona jednostek nielegalnych farmaceutyków. Unieszkodliwiono 37 zorganizowanych grup przestępczych, 121 osób aresztowano. W ramach akcji usuniętych zostało 2500 linków do stron internetowych, mediów społecznościowych, platform internetowych, czy reklam.

"Agencje Unii Europejskiej udzielają porad na temat tego, jak się chronić. Proszę sprawdzać, czy strony internetowe są rzeczywiście obsługiwane przez wiarygodny podmiot" - zaznaczyła von der Leyen.

Jak zauważyła w przypadku opracowania szczepionki przeciwko koronawirusowi, rząd i instytucje publiczne ogłoszą to, a opinia publiczna dowie się o tym z wiarygodnego źródła. "Do tego czasu będziemy nadal ściśle współpracować z rządami krajowymi, przy pomocy naszych agencji, aby nie dopuścić do obrotu niebezpiecznymi podrabianymi lekami" - powiedziała przewodnicząca KE.

