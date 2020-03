Grupa AB przekazała sprzęt elektroniczny szpitalowi we Wrocławiu



Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Grupa AB wspiera walkę z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i w odpowiedzi na zgłaszane przez lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu pilne potrzeby przekazała tej placówce sprzęt elektroniczny - laptopy Lenovo i smartfony Motorola, podała spółka.

"Nie mamy niestety w magazynie sprzętu medycznego, ale lekarzom - będącym na pierwszej linii - brakuje komputerów do pracy, a pacjenci leczeni w pełnej izolacji nie mają innej możliwości kontaktu z bliskimi niż zdalna - starsze osoby nie posiadają przy tym często własnych urządzeń" - powiedział prezes Andrzej Przybyło, cytowany w komunikacie.

"Apelujemy tym samym do innych odpowiedzialnych przedsiębiorców, aby włączyli się we wspieranie walki z koronawirusem nawet w sytuacji, gdy nie posiadają na stanie maseczek, kombinezonów czy rękawiczek. Potrzeby są szerokie, a najgorsze dopiero nadejdzie. Nasze doświadczenia z walki o wały na Odrze pokazują, że my wrocławianie, Polacy, potrafimy razem zdziałać cuda i dokonać wielkich rzeczy" - dodał prezes.

Spółka podkreśla, że jest w ciągłym kontakcie ze szpitalem im. J. Gromkowskiego, w którym zaczęło brakować wody do picia w poręcznych butelkach o pojemności 500 ml.

"Spółka AB właśnie ją kupuje i w najbliższych dniach przekaże do placówki. Darowizna sprzętu elektronicznego dotyczy 20 laptopów Lenovo ThinkPad E590 oraz 20 smartfonów Motorola Moto G7 Play. W pomocy tej uczestniczyli również producenci urządzeń - firmy Lenovo oraz Motorola" - podsumowano w komunikacie.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.

