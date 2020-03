Rzecznika prasowa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Sandra Apanasionek poinformowała we wtorek PAP, że Minister Klimatu wydał decyzję o przedłużeniu koncesji z 27 kwietnia 1994 r. na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża węgla brunatnego „Turów”.

Według przedłużonej koncesji kopalnia „Turów” będzie mogła prowadzić swoją działalność na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do obszaru określonego w koncesji z kwietnia 1994 r.

Nową koncesję przyznano na sześć lat.

„PGE GiEK równolegle prowadzi działania zmierzające do uzyskania koncesji pozwalającej zapewnić dostawy surowca do produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Turów na kolejne 25 lat, czyli do momentu wyczerpania złoża i zakończenia eksploatacji turoszowskiej elektrowni” - podano w komunikacie.

