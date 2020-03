W. Brytania: Rząd przypomina, by zostać w domu, wątpliwości co do wyłączonych z tego

Źródło: PAP

Brytyjski rząd rozesłał we wtorek do wszystkich użytkowników telefonów komórkowych w kraju przypomnienie o wprowadzonym poprzedniego wieczora nakazie pozostawania w domach. Tymczasem pojawiają się wątpliwości, kto należy do kluczowych służb, zwolnionych z tego obowiązku.