Zgodnie z ogłoszoną we wtorek decyzją rządu od 25 marca do 11 kwietnia w autobusach i tramwajach może znajdować się jednocześnie tylu pasażerów, ile wynosi połowa dostępnych miejsc siedzących.

"Rozumiem i popieram cel wprowadzonych ograniczeń, ale trzeba zdać sobie sprawę, że w godzinach szczytów komunikacyjnych do pracy dalej dojeżdża dużo mieszkańców polskich miast. Trudno wprowadzić i wyegzekwować tego typu regulacje w ciągu kilku godzin od ich ogłoszenia. W Gdańsku zaczniemy od komunikatów w pojazdach i na przystankach apelując do zdrowego rozsądku i norm społecznych" - powiedział PAP we wtorek zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski.

Autobusy i tramwaje zostaną opatrzone informacjami o dopuszczalnej liczbie pasażerów, którzy mogą jednocześnie przebywać w danym pojeździe.

"Ciężko oczekiwać od kierowców, że będą liczyli podróżnych i zajmowali się egzekwowaniem zakazu - to nie jest ich zadanie. Nie posiadamy także innych służb, które mógłby tego dokonać. W kwestii rozkładów jazdy postaramy się dodać kolejne kursy w godzinach szczytu na najbardziej newralgicznych trasach, ale taka zmiana wymaga kilku dni na wdrożenie" - przyznał wiceprezydent Borawski.

Przypomniał również, że w związku z obostrzeniami prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i marszałek województwa Pomorskiego Mieczysław Struk zdecydowali o wcześniejszym uruchomieniu wspólnego biletu na komunikację miejską i kolej, aby ułatwić mieszkańcom dojazd do pracy.

Zygmunt Gołąb z Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku poinformował we wtorek wieczorem, że uruchamiane będą dodatkowe kursy pojazdów dopasowane do bieżących potrzeb, tak, aby zmniejszyć zapełnienie autobusów i tramwajów.

Od środy w godzinach porannych częściej pojadą autobusy i tramwaje linii: 7, 8, 10, T8, 111, 154, 200, 232 i 256. Dodatkowo wybrane kursy linii: 2, 3, 5, 6, 9, 111, 115, 124, 127, 132, 148, 154, 158/258, 162, 167, 168, 175, 199, 210 i 227 w szczycie porannym zostaną wykonane równocześnie przez dwa pojazdy.

Zawieszone zostaną natomiast dwie linie autobusowe – 100 i 195, a w soboty, niedziele i święta także linia 108.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu ograniczeń dotyczących poruszania się w komunikacji publicznej. Jak podano w informacji na rządowej stronie gov.pl w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta; jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób. (PAP)

Autorka: Anna Machińska