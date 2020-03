GDDKiA: od 25 proc. w dni powszednie do 55 proc. w niedzielę zmalał ruch z powodu koronawirusa

Źródło: PAP

Od 25 proc. w dni powszednie do 55 proc. w niedzielę - o tyle zmalał ruch na drogach krajowych pomiędzy 16 a 22 marca w porównaniu do początku tego miesiąca – podała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.