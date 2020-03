Od środy w stolicy wraca normalny rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Jak przekazał w komunikacie zamieszczonym w środę rano na swojej stronie WTP autobusy dzienne kursują według rozkładów jazdy obowiązujących w dni powszednie. Wciąż zawieszone są jednak kursy linii „szkolnych” 304, 320, 323, 332, 379 oraz kursy linii 114 do czasu przywrócenia zajęć na UKSW.

Zawieszone są też również kursy wykonywane w dni nauki szkolnej przez linie 115, 121, 150, 162, 211, 213, 326, 401, 411, 504, 519, 522 oraz podjazdy do szkół autobusów 153 oraz 163, 164 (kursują wg rozkładów feryjnych).

Ponadto WTP poinformował, że przywraca na trasę podstawową autobus 401, kursujący pomiędzy Ursusem Niedźwiadek, a Ursynowem Południowym, utrzymuje dodatkowe podjazdy linii 154 do Fortu Radiowo wykonywane za linię 320 oraz wycofuje specjalne rozkłady jazdy autobusów: 105, 109, 110, 122, 132, 138, 145, 150, 155, 162, 167, 178,182, 189, 190, 210, 500, 504, 507, 511, 517, 520, 523, 527, 709, 710, 719, 723, 739, 743.

"Zasady funkcjonowania linii nocnych nie zmieniają się tzn.: w noce niedziela/ poniedziałek/ wtorek/ środa/ czwartek/ piątek obowiązuje rozkład weekendowy, w noce piątek/ sobota/ niedziela obowiązuje rozkład powszedni, linie Nxx, które kursują tylko w weekend nadal będą kursowały tylko w weekend" – czytamy w komunikacie WTP.

Także tramwaje, SKM i metro od środy kursują według rozkładów jazdy obowiązujących w dni powszednie. W godzinach szczytów komunikacyjnych linia metra M! kursować będzie z częstotliwością co ok. 2 minuty 20 sekund, a linia M2 co ok. 2 minuty 50 sekund.

"W soboty, niedziele i święta organizacja komunikacji miejskiej pozostaje bez zmian" – przekazał WTP.

Jak poinformowała we wtorek Warszawska Szybka Kolej Miejska w związku z wykryciem zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników SKM, w trosce o bezpieczeństwo pasażerów i pozostałych pracowników, jest jednak zmuszona odwołać wybrane połączenia linii SKM.

Od poniedziałku w stolicy komunikacja miejska kursowała według rozkładu weekendowego. Wprowadzenie takich zmian prezydent Rafał Trzaskowski tłumaczył tym, że z transportu publicznego korzysta coraz mniej warszawiaków – od około 20 do 30 proc. dotychczasowej średniej. Dlatego – zdaniem prezydenta – można było ograniczyć kursowanie autobusów, tramwajów i metra przy jednoczesnym zachowaniu środków ostrożności związanych z ochroną przed przenoszeniem koronawirusa.

