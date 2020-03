Organizacje przedsiębiorców, pracodawców reaktywują Radę Przedsiębiorczości



Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Szefowie największych organizacji przedsiębiorców i pracodawców podjęli decyzję o reaktywowaniu Rady Przedsiębiorczości - powołanej pierwotnie 17 listopada 2003 r. - w sytuacji pandemii i obaw o wystąpienie recesji gospodarczej, podały Business Centre Club (BCC), Konfederacja Lewiatan i Pracodawcy RP.

Rada deklaruje tworzyć forum wymiany poglądów, przedstawiać propozycje konkretnych rozwiązań, które będą przedkładane konstytucyjnym organom państwa oraz rządowemu zespołowi zarządzania kryzysowego.

"Niezbędne jest zdecydowane działanie, zapewniające ochronę miejsc pracy oraz zapewnienie płynności przedsiębiorstw. Kryzys zdrowotny i gospodarczy będzie miał wpływ na życie milionów Polaków. Zagrożone są setki tysięcy miejsc pracy i dziesiątki tysięcy przedsiębiorstw. 2 Kilka dni temu amerykański bank inwestycyjny Morgan Stanley przedstawił prognozę dla polskiej gospodarki, przewidując spadek PKB między 3,6 % a 5,6 % w zależności od tego, jaki będzie ostateczny kształt rządowego pakietu antykryzysowego i przebieg samej pandemii. Branże, które potrzebują natychmiast pomocy to usługi, hotelarstwo, gastronomia i turystyka, transport i logistyka, przemysł motoryzacyjny, wybrane dziedziny handlu, w szczególności branża odzieżowa, ale także sklepy przemysłowe i branżowe. Jest tylko kwestią czasu, gdy przerwy w łańcuchu dostaw oraz powszechna kwarantanna dotkną również polski przemysł oraz wszystkie pozostałe sektory gospodarki. Kryzys powinien być łagodzony przez wsparcie rządu skierowane w pierwszej kolejności do mikroprzedsiębiorstw i MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw), ale także do sektora dużych przedsiębiorstw. Aby być skuteczną, operacja ta musi przyjąć rozmiary niespotykane od czasów II Wojny Światowej, o czym wyraźnie mówią w swoich wystąpieniach przywódcy największych gospodarek UE, a także Wielkiej Brytanii, USA czy Japonii" - czytamy w deklaracji Rady.

Sygnatariusze Rady Przedsiębiorczości to:

Jolanta Jaworska - Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych; Andrzej Arendarski - Krajowa Izba Gospodarcza; Wojciech Kostrzewa - Polska Rada Biznesu; Marek Goliszewski - Związek Pracodawców Business Centre Club; Marek Kowalski - Federacja Przedsiębiorców Polskich; Maciej Witucki - Konfederacja Lewiatan; Andrzej Malinowski - Pracodawcy RP; Jan Gogolewski - Związek Rzemiosła Polskiego.

(ISBnews)